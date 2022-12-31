Победитель пятого сезона шоу " Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом оригинальной закуски, которая прекрасно подойдет для новогоднего стола

Известный ресторатор советует приготовить беконово-клюквенное варенье на багете с сыром и петрушкой, и убеждает, что это невероятно вкусно, пишет Politeka.net.

"Очень крутой вкус. Это пародоксальное варенье из бекона тупо цепляет за живое. Ты сначала думаешь, как это вообще возможно. А потом пробуешь и проникаешься до глубины души философией этого сочетания. Мягкий хлебец, ягодно-карамельный вкус с пряными и упругими элементами. В конце все ощущения обостряются за счет творога. Вау", - отмечает ресторатор.

Процесс приготовления довольно прост:

Батон нарезаете и ставите в духовку, чтобы он немного подсушился.

Бекон жарите с клюквой, сахаром и небольшим количеством воды, пока вся масса не загустеет.

Затем карамелизированный бекон с клюквой надо порубить ножом, чтобы оно приобрело более однородную структуру.

На хлебные кружочки выкладываете кусочки твердого выдержанного сыра. Сверху на хлеб с сыром выкладываете то самое варенье и листья петрушки.

"Вот и все. Закуска, от которой жизнь становится лучше, готова», - отметил Клопотенко.

Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.

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