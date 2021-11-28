Украинский шоумен и ведущий "Танців з зірками" Юрий Горбунов показал подготовку к финалу проекта и примерил образ, в котором появится на экранах.

Как пишет Politeka.net, 51-летний украинский актер и шоумен Юрий Горбунов, который уже несколько сезонов подряд является неизменным ведущим шоу "Танці з зірками", в своем Instagram показал подготовку к финалу проекта.

Видео, где Горбунов примеряет пиджак, в котором, вероятно, появится на телеэкранах, сняла жена ведущего Катя Осадчая, а ведущий "Танців з зірками" показал ролик еще и у себя в сторис в Instagram.

"Он, наверное, маленький", - предположил Горбунов и решил примерить пиджак.

"Юрий Николаевич... Ну все... Юра, посмотри на меня", - сказала Осадчая.

"Ведущий блестит", - подписала ролик Катерина.

Как видим, Горбунов примерил пиджак болотного цвета в полоску, в котором, скорее всего, будет вести финал "Танців з зірками".

Напомним, что за победу в шоу будут бороться три пары: Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Финал состоится 28 ноября в 21:00 на телеканале "1+1"

Ранее Politeka писала, что Горбунов показал, с кем проводит время, пока Осадчая уехала из Украины: "Слова здесь лишние...".

Напомним, что Осадчая засветилась с Каминской из "НеАнгелов" после скандала со Смеюхой: "Кому колхоз, а кому дочь...".

A еще Politeka сообщала, что ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук честно рассказала о работе в прямом эфире: "Волнение и за себя, и за участников".