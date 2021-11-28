Український шоумен та ведучий "Танців з зірками" Юрій Горбунов показав підготовку до фіналу проєкту та приміряв образ, у якому з’явиться на екранах.

Як пише Politeka.net, 51-річний український актор та шоумен Юрій Горбунов, який вже декілька сезонів поспіль є незмінним ведучим шоу "Танці з зірками", у своєму Instagram показав підготовку до фіналу проєкту.

Відео, де Горбунов приміряє піджак, у якому, ймовірно, з’явиться на телеекранах, зняла дружина ведучого Катя Осадча, а ведучий "Танців з зірками" показав його ще й у себе в сторіс в Instagram.

"Він, напевно, маленький", - припустив Горбунов та вирішив приміряти піджак.

"Юрій Миколайович… Ну все… Юрко, подивись на мене", - сказала Осадча.

"Ведучий блищить", - підписала відеоролик Катерина.

Як бачимо, Горбунов приміряв піджак болотного кольору в полоску, у якому, швидше за все, буде вести фінал "Танців з зірками".

Нагадаємо, що за перемогу в шоу будуть боротися три пари: Артур Логай та Анна Кареліна, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. Фінал відбудеться 28 листопада о 21:00 на телеканалі "1+1"

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