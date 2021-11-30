Известная телеведущая Леся Никитюк, прижавшись к Максу Чмерковскому, разузнала за кого он голосовал в финале "Танців з зірками".
Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Леся Никитюк присоединилась к судьям шоу "Танці з зірками" в финале. Стоит отметить, что в одном из сезонов ведущая была одной из участниц. На кадрах Леся Никитюк прильнула в шикарном образе к Максу Чмерковскому и спросила его, за кого он отдал свой голос в финале.
"Макс, покажи, за кого ты отправил смс", — попросила Леся Никитюк.
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"За Кухар с Владом на следующий сезон танцевать вместе", — пошутил Макс Чмерковский.
"Это было круто!", — прокомментировала финал Леся Никитюк.
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