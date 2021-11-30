Известная телеведущая Леся Никитюк, прижавшись к Максу Чмерковскому, разузнала за кого он голосовал в финале "Танців з зірками".

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Леся Никитюк присоединилась к судьям шоу "Танці з зірками" в финале. Стоит отметить, что в одном из сезонов ведущая была одной из участниц. На кадрах Леся Никитюк прильнула в шикарном образе к Максу Чмерковскому и спросила его, за кого он отдал свой голос в финале.

"Макс, покажи, за кого ты отправил смс", — попросила Леся Никитюк.

"За Кухар с Владом на следующий сезон танцевать вместе", — пошутил Макс Чмерковский.

"Это было круто!", — прокомментировала финал Леся Никитюк.

Ранее сообщалось, Леся Никитюк после возвращения домой заскучала по Италии: "Надела новую кофточку и…"

Также, Леся Никитюк вогнала в краску финалиста "Танців з зірками" Войтенко: "У тебя крестом растет?"

Politeka рассказывала, к Чмерковскому, Кухар и Яме на финале "Танців з зірками" присоединится известная ведущая: "Кто бы мог подумать"