Американский модельер и дизайнер одежды Вирджил Абло, занимавший должность художественного руководителя мужской одежды бренда Louis Vuitton, ушел из жизни 28 ноября.

41-летний Вирджил скончался после двух лет борьбы с раком. В 2019-м году ему поставили диагноз сердечная ангиосаркома. Несмотря на сложные и болезненные процедуры, Вирджил не покинул мир моды, а продолжил творить.

О трагедии сообщили друзья и коллеги дизайнера. По их словам, Вирджил Абло до последнего верил в выздоровление и не хотел сдаваться. Соответствующий пост сделан у него на страничке в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Несмотря на все, его трудовая этика, безграничное любопытство и оптимизм не поколебались. Вирджилом двигала преданность своему делу и своей миссии - открывать двери для других и создавать пути к большему равенству в искусстве и дизайне. Он часто говорил: «Все, что я делаю, это для 17-летней версии себя», глубоко веря в силу искусства вдохновлять будущие поколения", - говорится в посте.

У Вирджила Абло остались жена и двое детей.

Отметим, Вирджил Абло справедливо считался одним из самых успешных дизайнеров мира. Он работал над развитием двух брендов — основанного им в 2013 году Off-White и Louis Vuitton.

Его карьера стартовала со случайного знакомства в 2009 году с рэпером Канье Уэстом, разглядевшим в нем талант.

Пользователи Сети оплакивают дизайнера:

"Не могу поверить, что читаю это. Вирджил вдохновил миллионы, если не больше, стать самими собой и поделиться своим творчеством с миром. Он научил меня, что делать ошибки - это хорошо. Покойся с миром, Вирджил. Спасибо"

"Мне очень грустно это читать. Мои мысли и молитвы обращены к его семье и близким. Покойся с миром, дорогой Вирджил"

"Люблю тебя, Вирджил! Ты изменил мир! Ты живешь во всех своих творениях, которые окружают нас каждый день❤️‍🔥"

"💔💔💔💔🙏🏼🙏🏼🙏🏼 нет слов. Покойся с миром, самая большая легенда, настоящий джентльмен и вообще невероятный человек"

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