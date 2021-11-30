Поклонники вокального проекта "Голос країни" в Instagram одного из тренеров шоу Потапа написали, что они недовольны тренерским составом нового сезона шоу.

Как пишет Politeka.net, недавно выяснилось, что тренерами 12 сезона вокального проекта "Голос країни" стали певцы Оля Полякова, Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук и Алексей Потапенко (Потап). В своем Instagram последний поделился радостной новостью и назвал новый состав тренеров "супер командой".

Однако в комментариях поклонники проекта начали жаловаться на то, что они ожидали увидеть среди тренеров солистку группы The Hqardkiss Юлию Санину и Тину Кароль, а Оля Полякова и Святослав Вакарчук их раздражают.

"Ожидала увидеть Юлию Санину", "Если честно не хочется смотреть без Тины))😢", "Полякова лишняя", "100% согласна. Ее очень много везде. Из-за нее даже смотреть не буду", "Только не Вакарчук 😮", "Можно было без Вакарчука.. 😂", "Лучше бы Тина была, чем Полякова", "Зачем Полякову?", "Тошнит от Вакарчука! Неужели нет больше артистов, ужас..", "Тины не будет??? 🥺🥺🥺", " Ожидала увидеть кого-то нового...а те же рожицы😢", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Дорофеева впервые высказалась, став тренером "Голоса страны" с Поляковой и Потапом: "Такая атмосфера...".

Напомним, что Полякова разъяснила, почему должна сидеть в кресле тренера "Голоса страны": "Давно хотела".

A еще Politeka сообщала, что "Дешевый цирк имени Потапа и Поляковой": волна гнева обрушилась на новых судей "Голоса страны".