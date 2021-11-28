Дружина ведучого "Холостячки" і "Україна має талант" Григорія Решетника Христина, яка рік тому народила третю дитину, показала фото, які до цього не публікувала.

Як пише Politeka.net, Христина і Григорій Решетник офіційно оформили відносини в 2010-му році. Після цього дружина ведучого "Холостячки" народила зірці трьох синів. Остання дитина з'явилася на світ в кінці 2020 року. Малюка назвали Олександр і сьогодні, 28 листопада, йому виповнився один рік. Христина вирішила на честь знаменного дня опублікувати фото малюка і себе, які до цього не показувала.

На фото Решетник показала новонародженого, а також себе вагітну і багато інших знімків з перших днів Олександра.

"Ці фото ви побачите вперше. Поява на світ і знайомство з братами. Спасибі, що зробив нас щасливими рік тому", - написала Христина.

Фанати поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:

"Всі сини прекрасні", " це прекрасно. З днем народження, Саша. Христина і Гриша, вітаю вас", "просто мі-мі-мі-шка", " улюблені мої! З іменинником!!! Здоров'я і радості!".

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