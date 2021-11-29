Украинская телеведущая, жена Юрия Горбунова Катя Осадчая, которая недавно вернулась из ОАЭ, впечатлила нарядом в финальном эфире популярного шоу «Танцы со звездами».
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у 38-летней телеведущей появился яркий кадр со съемок. На фото она позировала со своим мужем, который является ведущим «Танцев со звездами». Юрий Горбунов буквально расцвел рядом с женой, которая позировала в эффектном платье с разрезом до бедра.
«Яркий и очень эмоциональный финал Танцев со звездами. Радость, слезы, эмоции. Победитель выбран, поздравляем @logai.arthur и @karelina.ann__ под вашими ногами паркет горел! Вы смотрели финал, за кого болели?», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Молодцы. Катя, спасибо Вам за это видео. Всегда интересно как проходят съёмки. Вы прекрасны», «Какое платье», «Это было ярко, Екатерина», «Непревзойденные образы», «Какая вы красавица! Лучшая в шоу-бизнесе! И по манерам, и по красоте!», «Платье невероятное!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Осадчая впечатлила кадрами из Дубай: "Перехватывает дыхание".
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