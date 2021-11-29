Украинская телеведущая, жена Юрия Горбунова Катя Осадчая, которая недавно вернулась из ОАЭ, впечатлила нарядом в финальном эфире популярного шоу «Танцы со звездами».

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у 38-летней телеведущей появился яркий кадр со съемок. На фото она позировала со своим мужем, который является ведущим «Танцев со звездами». Юрий Горбунов буквально расцвел рядом с женой, которая позировала в эффектном платье с разрезом до бедра.

«Яркий и очень эмоциональный финал Танцев со звездами. Радость, слезы, эмоции. Победитель выбран, поздравляем @logai.arthur и @karelina.ann__ под вашими ногами паркет горел! Вы смотрели финал, за кого болели?», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Молодцы. Катя, спасибо Вам за это видео. Всегда интересно как проходят съёмки. Вы прекрасны», «Какое платье», «Это было ярко, Екатерина», «Непревзойденные образы», «Какая вы красавица! Лучшая в шоу-бизнесе! И по манерам, и по красоте!», «Платье невероятное!», - пишут пользователи сети.

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