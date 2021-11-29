Вот это да

Создатели шоу «Маска» представили зрителям еще одного участника, который появится в новогоднем спецвыпуске проекта, и рассказали о его особенностях.

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на официальную страницу шоу "Маска" в Инстаграм.

«От этого загадочного участника невозможно оторвать взгляд – милое лицо, новогодний наряд, золотую обувь и огромные рога, сделанные по технологии папье-маше. А еще костюм героя украшают 200 колокольчиков и на теле можно разглядеть снежинки, еще не успевшие растаять», - говорится в сообщении.

Пользователи сети озвучили свои варианты, кто может скрываться под этим костюмом на шоу "Маска".

«Там наверное будет Тина Кароль», «Только не палите контору, кто под маской. Потому что так не интересно смотреть», «Тина или Оля Полякова», «Какой красивый», «Блин очень как-то похоже на Тину, или мне так уже хочется», - пишут в комментариях.

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