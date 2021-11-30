Победитель "Танців з зірками" в 2017 году хореограф Игорь Кузьменко, выступавший в паре с певицей Натальей Могилевской, удивил откровением о закулисье шоу.
Танцор рассказал в интервью на YouTube-канале Agasi, как на проекте пишутся дневники участников.
Кузьменко вспомнил, что Могилевская советовала ему говорить краткими фразами (чтобы фразу нельзя было "нарезать") и стараться не отвечать на наводящие вопросы.
По словам хореографа, его попросили сказать нелестную реплику в адрес известного ведущего, который тоже принимал участие в "Танцях з зірками", Дмитрия Комарова.
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"Нам надо, чтобы ты сказал, что Комаров – бревно". Я говорю: "Не буду этого говорить". – "Что ты не будешь говорить?" – "Я не буду говорить, что Комаров – бревно". Они такие: "Спасибо, Игорь, давай". И они вырезают, где я говорю, что Комаров – бревно", - поделился Кузьменко.
Отметим, Комаров покинул "Танці з зірками" на экваторе шоу - в 7-м выпуске.
Экс-продюсер проекта Наталья Фурманова, комментируя ситуацию с Кузьменко и его соперником, заявила, что "это законы шоу", мол, когда все хорошо, смотреть неинтересно.
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