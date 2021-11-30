Было бы смешно, если б не так печально

Победитель "Танців з зірками" в 2017 году хореограф Игорь Кузьменко, выступавший в паре с певицей Натальей Могилевской, удивил откровением о закулисье шоу.

Танцор рассказал в интервью на YouTube-канале Agasi, как на проекте пишутся дневники участников.

Кузьменко вспомнил, что Могилевская советовала ему говорить краткими фразами (чтобы фразу нельзя было "нарезать") и стараться не отвечать на наводящие вопросы.

По словам хореографа, его попросили сказать нелестную реплику в адрес известного ведущего, который тоже принимал участие в "Танцях з зірками", Дмитрия Комарова.

"Нам надо, чтобы ты сказал, что Комаров – бревно". Я говорю: "Не буду этого говорить". – "Что ты не будешь говорить?" – "Я не буду говорить, что Комаров – бревно". Они такие: "Спасибо, Игорь, давай". И они вырезают, где я говорю, что Комаров – бревно", - поделился Кузьменко.

Отметим, Комаров покинул "Танці з зірками" на экваторе шоу - в 7-м выпуске.

Экс-продюсер проекта Наталья Фурманова, комментируя ситуацию с Кузьменко и его соперником, заявила, что "это законы шоу", мол, когда все хорошо, смотреть неинтересно.

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