Украинская артистка Настя Каменских поздравила с днем рождения свою подругу, экс-жену Позитива Анну Андрийчук, и показала интересное архивное фото.

Как передает Politeka.net, своей подруге Настя Каменских посвятила пост в Инстаграм.

«Анечка! Бублик! Любимая! С днём рождения, самый добрый, классный, прикольный, веселый, чуткий и отзывчивый человек на свете❤️ я очень горжусь тобой и твоими достижениями, а сколько еще впереди…😋 дерзай детка, у тебя все получится 🚀 а мы на подхвате и оооочень тебя любим!», - написала она.

Также Настя Каменских показала фото, на котором запечатлено, как подруги веселились в бассейне. "Обожаю этот снимок, тебе 16, мне 18", - добавила певица.

«Любовь моя! Спасибо! Люблю очень», - ответила экс-жена Позитива на поздравление подруги.

К поздравлениям присоединились украинские звезды, а также пользователи Сети.

«Анютик, пускай твой новый год будет потрясающим❤️ Ты — супер-крошка!», - написала известная фотограф Соня Плакидюк.

Напомним, что Каменских в пикантном наряде порадовала мужа: "Главная поддержка".

А еще Politeka писала, что Каменских стала похожей на султаншу после очередной смены образа: "Совсем другая Настюха".

Также Politeka сообщала, что Каменских в леопардовом купальнике впечатлила формами на пляже.