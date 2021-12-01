"Главная героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич обратилась в соцсети к участнику Максиму Тарапате после того, как выгнала его.
Как сообщает Politeka.net, участник шоу "Холостячка" Максим Тарапата, который в прошлом эфире покинул проект, в своем Instagram опубликовал пост, где поблагодарил Злату Огневич. В комментариях к публикации главная героиня ответила выбывшему участнику, а также свой комментарий оставил ведущий программы Григорий Решетник.
В своем посте Максим поблагодарил Злату за каждую минуту вместе и намекнул, что много чего ей хочет сказать ей что-то важное, но позже. "Сегодня в нашей истории на проекте была поставлена точка. Мне есть что ещё сказать, но это будет немного позже", - написал Тарапата.
В комментариях к публикации Огневич ответила бывшему претенденту на ее сердце: "Максим. Ты – невероятный, я тебе благодарна за каждое мгновение на проекте. Ты всё знаешь…".
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Уход Макса с "Холостячки", очевидно, сильно расстроил и ведущего шоу Григория Решетника. В комментариях к прощальному посту парня он написал: "Макс, ну почему… Ты крут!".
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