"Главная героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич обратилась в соцсети к участнику Максиму Тарапате после того, как выгнала его.

Как сообщает Politeka.net, участник шоу "Холостячка" Максим Тарапата, который в прошлом эфире покинул проект, в своем Instagram опубликовал пост, где поблагодарил Злату Огневич. В комментариях к публикации главная героиня ответила выбывшему участнику, а также свой комментарий оставил ведущий программы Григорий Решетник.

В своем посте Максим поблагодарил Злату за каждую минуту вместе и намекнул, что много чего ей хочет сказать ей что-то важное, но позже. "Сегодня в нашей истории на проекте была поставлена точка. Мне есть что ещё сказать, но это будет немного позже", - написал Тарапата.

В комментариях к публикации Огневич ответила бывшему претенденту на ее сердце: "Максим. Ты – невероятный, я тебе благодарна за каждое мгновение на проекте. Ты всё знаешь…".

Уход Макса с "Холостячки", очевидно, сильно расстроил и ведущего шоу Григория Решетника. В комментариях к прощальному посту парня он написал: "Макс, ну почему… Ты крут!".

Напомним, Вернувшемуся к Огневич Роману Свечкоренко предрекли судьбу Юли "Зайки": "Жаль...".

Как сообщала Politeka, Сестра и друг Тарапаты раскрыли печальные подробности его ухода из "Холостячки": "Не мог поверить, что все...".

Также Politeka писала, что "Точно подлиза": Отвергнутый Златой Огневич Тарапата решил ответить своим ненавистникам.