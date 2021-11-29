Украинская певица Злата Огневич, ставшая главной героиней шоу «Холостячка», ранее часто меняла имидж и даже любила эксперименты с цветом волос.

Злата Огневич несмотря на разную критику продолжает делиться рассказами о себе и говорить о своей любви к разным образам. Причем артистка подмечает, что не будет отвечать на негатив и не боится экспериментов. Недавно в Инстаграм по этому поводу появился пост.

Поклонники решили вспомнить время, когда звезда была в роли блондинки, а затем вернулась к темным оттенкам. При помощи фотошопа был обработан снимок, чтобы показать: как выглядит Злата со светлым оттенком, и как выглядит с темными локонами.

«Блондинка или брюнетка? Какой цвет волос больше идет Злате Огневич?» - сказано в подписи к кадру.

«Брюнетка лучше🔥; Брюнетка🔥; Брюнетка👏👏; Брюнетка просто супер👏; Брюнетка😍; Коричневый; Мне нравится 1; 🔥🔥Брюнетка точно)); Оба варианта крутые🔥; Брюнетка; Брюнетка🔥Брюнетка😍 брюнеткой была опаснее; вот так ненатурально, блондинкой».

Ранее мы писали, что исполнительницу критикуют за внешний вид практически каждый раз, когда она выходит в свет. Причем после каждого эфира проекта «Холостяк» на Злату обрушивается волна критики по любому поводу.

Как правило, зрители недовольны выбором ее нарядов или утверждают, что ее наряд – лишь копия предыдущих образов участниц «Холостяка». Нередко Огневич сравнивают с героиней первого сезона Ксенией Мишиной.

Напомним, победителя Холостячки "раскусили" после знакомства Златы Огневич с его родителями: «Пора завершать шоу»

Как сообщала Politeka, фаворит "Холостячки" Златы Огневич признался, сколько женщин у него было после развода: "Нельзя растворяться".

Также Politeka писала, что Злата Огневич вышла в свет в подарке от мужчины, которого выгнала из "Холостячки": "Ношу с удовольствием".