"А вы часто готовите этот шедевр?"

Популярный шеф-повар и главный судья кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво усовершенствовал рецепт украинских сырников и поделился им.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта "МастерШеф".

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Эктор Хименес-Браво представил новый усовершенствованный рецепт украинских сырников. Он решил добавить в это блюдо колумбийский акцент и сделать их подачу с манго.

"А вы часто готовите этот шедевр? Очень вкусные, сытные и невероятные украинские сырники", — прокомментировал Эктор Хименес-Браво.

"Мама оценила", — добавил судья "МастерШеф".

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