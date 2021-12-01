Известная певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая после шоу "Маска" рассказала о своем знакомстве с Андреем Данилко.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая была участницей шоу "Маска" в образе Пальчики, в бэк-шоу рассказала о своем знакомстве со звездным детективом Андреем Данилко.

"Он просил у меня зажигалку, прикол в этом", - пошутила Саша и рассказала историю своего знакомства с Данилко.

По ее словам, Андрей уже знал ее, как новый проект Юрия Никитина, однако они никогда не пересекались. Однако, увидев исполнителя рядом со своим подъездом, она сама к нему подошла.

"Подошла к нему, сказала: "Привет, Андрей Михайлович, я KAZKA", - рассказала Зарицкая и добавила, что они долго тогда общались. "Это была наша первая встреча", - подытожила певица.

Напомним, Похудевшая на 20 кг Зарицкая из KAZKA показала яркий мейкап для финала "Танців з зірками": "Уже собираемся...".

Как сообщала Politeka, Зарицкая из "KAZKA" заявила о возвращении на "Танці з зірками", выяснилась причина: "Будет очень круто...".

Также Politeka писала, что Зарицкая из KAZKA в образе Пальчики распереживалась на шоу "Маска": "Стояла и боялась".