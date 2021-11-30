Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как уберечь себя от лишних калорий во время празднования нового года.

Шеф-повар завоевал огромную любовь украинской аудитории, с которой иногда делится жизненной позицией, передает Politeka.net. В новом посте Инстаграм ресторатор рассказал, как не набрать лишние килограммы во время новогодней ночи и не только.

"Вы можете сбалансировано питаться даже при низком доходе, можно заменять продукты на аналоги, но следить за тем, что попадает в вашу тарелку", - написал Хименес-Браво.

По мнению шоумена, на Новый год у украинцев будут ломиться столы от "тяжелой" пищи с майонезом, и при этом никто не будет обращать внимание на тарелку с овощами.

Эктор Хименес-Браво посоветовал лишь один салат заправить майонезом, а остальные - маслом, бальзамиком или лимонным соком.

Вместо тарталеток с сыром и майонезом - хумус с овощами, крем-сыр с зеленью, спрингроллы, нарезка сыра и мяса.

А блюда не жарить, а запекать любым способом.

"Если бы я был президентом, я бы боролся с нездоровым питанием, боролся за ваше здоровье и желание заниматься спортом. Это тоже неотъемлемый часть нас и он создаёт качество жизни", - поделился судья "Мастер Шеф".

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