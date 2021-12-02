Известная певица Тина Кароль на заре своей карьеры играла в мюзикле, кадры с ее выступлений попали в сеть и обескуражили фанатов.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной популярной певице Тине Кароль, опубликовали забавное видео со звездой, которое является фрагментом мюзикла "Яйцо лошади". Оказалось, что на заре своей творческой карьеры артистка выступала также, как героиня мюзиклов.

В ролике, который показали в сети, Тина запечатлена на сцене в экстравагантном образе – на ней облегающий синий наряд, который покрывает почти всю голову, а на лице видно яркий макияж. На видео юная певица налегке выпивает сырое яйцо, а дальше просто потрясающе поет удивительным голосом.

В подписи к публикации написали: "19-летняя Тина Кароль в мюзикле "Яйцо лошади". Поклонники тут же принялись обсуждать ролик с молоденькой Кароль: "Очень приятно видеть свою находку на другом аккаунте", "Интересном посмотреть этот мюзикл полностью, очень красиво", "Вот это волшебное яичко", "Ого, какой голос", "Какое яйцо?", "Восхищение", "Неожиданно", "Браво!", "Смешная", "Вау, такая милая".

Напомним, Тина Кароль засветила морщинки на своем идеальном лице: "Только сейчас поняла...".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль произвела фурор, появившись на съемке в черном боди и колготках: "Ни на что не намекаю, но...".

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