"Главная героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич в одном из последних эфиров распрощалась с фаворитом Максимом Тарапатой, однако поклонники продолжают заваливать мужчину личными вопросами.

В этот раз мужчина, который на днях покинул проект, решил ответить на разные и самые частые вопросы к нему в Инстаграм. Причем многие темы коснулись именно «Холостячки».

Так, Тарапата рассказал, почему решил принять участие в шоу и зачем ему это было надо:

«Принять решение пойти на проект возникло на уровне ощущений, что мне это нужно. Был уверен, что если не попробую, то буду жалеть. Сейчас пройдя весь этот путь понимаю, что правильно сделал и мне не о чем жалеть. Касательно ошибок в отношениях… Над этим я еще работаю», - высказался Тарапата.

Также он рассказал, что осознал свои чувства к Злате именно в Одессе, ведь она искренне давала шанс их отношениям. Что же касается выпусков, у мужчины спросили, было ли их просто смотреть, заранее зная финал:

«При просмотре было нелегко, ведь я подсознательно возвращался в этот эмоциональный период».

Ранее частник шоу "Холостячка" Максим Тарапата, который в прошлом эфире покинул проект, в своем Instagram опубликовал пост, где поблагодарил Злату Огневич. В комментариях к публикации главная героиня ответила выбывшему участнику, а также свой комментарий оставил ведущий программы Григорий Решетник.

В своем посте Максим поблагодарил Злату за каждую минуту вместе и намекнул, что много чего ей хочет сказать ей что-то важное, но позже.

Напомним, Вернувшемуся к Огневич Роману Свечкоренко предрекли судьбу Юли "Зайки": "Жаль...".

Как сообщала Politeka, Сестра и друг Тарапаты раскрыли печальные подробности его ухода из "Холостячки": "Не мог поверить, что все...".

Также Politeka писала, что "Точно подлиза": Отвергнутый Златой Огневич Тарапата решил ответить своим ненавистникам.