Победительница 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала кадры стихийного бедствия в турецком городе Стамбул.

Как пишет Politeka.net, известная украинская модель Анна Богдан, которая стала победительницей 11 сезона шоу "Холостяк" и после окончания реалити продолжает встречаться с бизнесменом Михаилом Заливако, показала в своем Instagram кадры стихии, которая застала их во время путешествия до турецкого города Стамбул.

"Видели, какой ураган вчера был в Стамбуле?",- спросила Богдан и показала, как от ветра падает здание.

Как видим, ураган был настолько силен, что в городе срывало крыши на домах, падали здания, летали куски металла, которые могли травмировать людей.

"Поэтому наш рейс задержали... Мы думали, что уже не вылетим", - рассказала избранница Заливако.

Ранее Politeka писала, что избранница "Холостяка" Заливако Богдан с разрисованным лицом поделилась новым опытом: "Первый раз была...".

Напомним, что избранница "Холостяка" Заливако Богдан поразила видом в элегантном наряде с открытой спиной: "Красивое".

A еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан раскрыла украинкам секреты красоты: "Это не приговор!".