Победительница 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала кадры стихийного бедствия в турецком городе Стамбул.
Как пишет Politeka.net, известная украинская модель Анна Богдан, которая стала победительницей 11 сезона шоу "Холостяк" и после окончания реалити продолжает встречаться с бизнесменом Михаилом Заливако, показала в своем Instagram кадры стихии, которая застала их во время путешествия до турецкого города Стамбул.
"Видели, какой ураган вчера был в Стамбуле?",- спросила Богдан и показала, как от ветра падает здание.
Как видим, ураган был настолько силен, что в городе срывало крыши на домах, падали здания, летали куски металла, которые могли травмировать людей.
Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."
Жизнь звезды шоу "X-Фактор" и "Голос" трагически оборвалась: "Затянуло в конвейер"
На Киев обрушился ураган, страдают многоэтажки: кадры ЧП
Вертолет с пограничниками рухнул на землю, много жертв и раненых: первые подробности
Дженнифер Лопес с розовыми волосами и в сетчатых колготках лишила дара речи своим видом: кадры
"Поэтому наш рейс задержали... Мы думали, что уже не вылетим", - рассказала избранница Заливако.
Ранее Politeka писала, что избранница "Холостяка" Заливако Богдан с разрисованным лицом поделилась новым опытом: "Первый раз была...".
Напомним, что избранница "Холостяка" Заливако Богдан поразила видом в элегантном наряде с открытой спиной: "Красивое".
A еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан раскрыла украинкам секреты красоты: "Это не приговор!".