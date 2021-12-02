Актриса Ксения Мишина, которая была первой "Холостячкой" и побеждала в "Танцях з зірками", записала совместное видео с известным блогером.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является популярной отечественной актрисой. Звезда за последние несколько лет прибавила в медийности, сначала победив на "Танцях з зірками", потом стала первой "Холостячкой" Украины, а в этом году актрису уже пригласили судить проект "Україна має талант". Теперь за знаменитостью следят более 800 тысяч украинцев в Инстаграм. И звезда старается постоянно делится с фанатами чем-то интересным.

В этот раз звезда опубликовала кусочек выпуска с блогером Алексеем Дурневым. Актриса решила принять участие в программе "Еда Дурнева". На видео было видно, как шутят и развлекаются знаменитости. Также в выпуске была затронута тема бывшего Мишиной - Александра Эллерта, который победил в "Холостячке". Звезда рассказала, что они разошлись окончательно и больше примерений ждать не стоит.

Фанаты поставили под видео в ютуб тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже, как же это круто, только подумала о Дурневе, а тут новый выпуск, да ещё и какой!!!!!!", "Вы говорили все: Леша, иди на холостячку. Никуда ему идти не надо, он настолько крут, что холостячки сами рано или поздно к нему придут))", "Я больше не болею за пару Эллерта и Мишиной, пусть пацан нормально поест", "Ну теперь надо ещё Эллерта позвать для полноты картины", "Бежала с работы, потому что, пришло уведомление о новом выпуске! Спасибо большое", "Выпускайте эту рубрику чаще", Очень позитивное и смешное шоу. Так держать".

Напомним, Мишина удивила словами об окончательном расставании с Эллертом

А еще Politeka писала, что Александр Эллерт показал, какого ангела потеряла Мишина

Также Politeka сообщала, что Мишина после расставания с Эллертом засветилась возле роскошного авто



