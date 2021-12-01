52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес появилась в объятиях известного актера Бена Аффлека - в Сети по-разному восприняли нежности пары на публике.

Популярные американские артисты были одной из самых ярких пар 2000-х, пишет Politeka.net. Бен Аффлек даже сделал предложение Дженнифер Лопес, но в 2004 году певица официально расторгла помолвку, а также сообщила, что их отношениям пришел конец.

Точную причину расставания знаменитости не назвали. Лопес в одном из интервью намекала, что были виноваты обстоятельства, ведь они привлекали слишком много внимания прессы.

А Аффлек предполагал, что оба поторопились — и были "слишком доступными" друг для друга.

Как бы там не было, сейчас влюбленные снова вместе и не скрывают своих чувств. Так, на одном из новых фото оба показали нежности на публику, вызвав у некоторых даже насмешку.

"Мне кажется, что он выпивает каждый день", "Пригляделась... у него как будто истерика случилась, а она таким способом сбила его волну 😏😏", "У них конфето-букетный период… Самое лучшее время…", "👏👏👏🔥🔥❤️❤️❤️Супер !!!Пусть будут Счастливы вместе!!!", "Ну что за мода босоножки и пальто", - написали комментаторы.

Напомним, что 52-летняя Лопес появилась в нарядах, подчеркнувших спортивную фигуру

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