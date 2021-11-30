Известная украинская певица Оля Полякова решила выступать перед украинцами в смелом наряде, который засветила в своем новом посте в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, артистка подразнила поклонников новым снимком.

Полякова всегда была известна благодаря своим эпатажным образам, которые нередко включают очень открытые наряды. Судя по новому фото, звезда решила пойти еще дальше.

На снимке Полякова сидела на стуле перед зеркалом. На ней была прозрачная черная кофта в крупный горошек, под которой был полностью виден черный бюстгальтер. Судя по всему, дополняли образ очень короткие черные шортики, которых практически не было видно на фото.

Полякова брутально положила руку на пояс и скрестила ноги, глядя прямо в камеру.

«Буду петь так», - подписала снимок певица.

На ее пост с юмором отреагировала другая «королева эпатажа» Даша Астафьева.

«Всегда так пою и горя не знаю», - написала она.

Поклонники также не смогли пройти мимо поста певицы.

«Тотал блэк», «Очень красивая взрослая девочка!», «Прям как MARUV», «Самая лучшая», «Ого-го!», «Это же красиво! Пойте!», «Такой красотке можно и без ничего!», - пишут люди.

Напомним, звезда "Лиги смеха" наглядно показал, что у него с Поляковой после поцелуя в губы.

Как сообщала Politeka, Полякова оконфузилась странными телодвижениями перед Винником.

Также Politeka писала, что Потапу неожиданно пожаловались на Вакарчука и Олю Полякову.