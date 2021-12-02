Певица Надя Дорофеева, недавно рассказавшая о своем участии в новом сезоне песенного шоу, заинтересовала модным образом в черном платье с вырезом.

Надя в последнее время довольно активно вела Инстаграм и рассказывала о своих будущих проектах. В этот раз звезда рассказала о том, что сделало ее счастливой, она приняла участие в благотворительной акции.

«Сегодня сделали невероятно важное❤️ и я так счастлива быть причастной! Уже четвертый год подряд во Всемирный день благотворительности фонд собирает близких друзей на Tabletochki Giving Tuesday Dinner, где я спела в дуэте с @azdes69. В этот раз на ужине собрали средства для покупки оборудования для Западноукраинского специализированного детского медицинского центра во Львове.

Я верю в силу добра! А поэтому так сильно хочется, чтобы такие «Щедрые Вторники» и просто добрые поступки стали частью жизни каждого 🙏🏻» - написала Надя.

Причем поклонники сравнили Дорофееву с Джоли – она не только внешне была на нее похожа, но и занялась помощью детям, как актриса: «Какая милая; Оооооо, Надька!!! 💔; Очень красивая и спела😉🤤🤤; Просто разрыв! Звезда!; будущая Джоли будет; Надя! У меня мурашки 💔 теперь обожаю эту песню ещё больше❤️; Твоя искренность это просто капец, Джоли напомнило; Это прекрасно😍».

Ранее стало известно, в новом сезоне Дорофеева вернется на проект "Голос". Вместе с ней тренерами будут Святослав Вакарчук, Оля Полякова и Потап. Надя прокомментировала эту новость.

Напомним, Дорофеева рассказала о волнительном известии, которого многие ждали.

Как сообщала Politeka, врачам пришлось спасать Надю Дорофееву, подробности несчастья.

Также Politeka писала, что Дорофеева в узком платье с высоким разрезом на бедре показала смелый образ.