Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась впечатлениями от победы Артура Логая и Анны Карелиной в финале шоу «Танці з зірками».
Как пишет Politeka.net, Осадчая, которая в прошлых сезонах была ведущей шоу, поделилась своим мнением о победителе в бэкстейдже проекта.
Она отметила, что судьи в этом финале были единогласными. По словам Осадчей, сама она очень любит танцы, и часто смотрит различные турниры. Тем не менее ведущая остается аматором, поэтому для нее важно то, что все судьи отметили прогресс актера Логая.
«То, что говорят судьи – что именно Артур очень вырос за проект, поэтому эта победа абсолютно заслужена…Хотя мы как девочки в финале болели за девушку!», - призналась ведущая.
Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."
Нина Матвиенко сделала неожиданное заявление о разводе с мужем, которого выставила из дома: "Не дождетесь"
Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."
Вертолет с пограничниками рухнул на землю, много жертв и раненых: первые подробности
Остановилось сердце участницы "Евровидения": ее песни останутся в памяти многих
Она уточнила, что давно знакома со спортсменкой Ольгой Харлан, которая боролась за победу в паре с Дмитрием Дикусаром. По словам Осадчей, как ведущая «Світського життя» она давно следит за жизнью и карьерой спортсменки, поэтому для нее было интересно за нее болеть.
«Я держала за нее кулаки, но серебро – это тоже медаль», - подчеркнула ведущая.
Напомним, Юрий Горбунов и Осадчая "сбежали" на элитную вечеринку, оставив детей.
Как сообщала Politeka, Горбунов намекнул, что ждет от Осадчей еще одного ребенка.
Также Politeka писала, что Горбунов расцвел рядом с Осадчей в платье с разрезом до бедра.