Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась впечатлениями от победы Артура Логая и Анны Карелиной в финале шоу «Танці з зірками».

Как пишет Politeka.net, Осадчая, которая в прошлых сезонах была ведущей шоу, поделилась своим мнением о победителе в бэкстейдже проекта.

Она отметила, что судьи в этом финале были единогласными. По словам Осадчей, сама она очень любит танцы, и часто смотрит различные турниры. Тем не менее ведущая остается аматором, поэтому для нее важно то, что все судьи отметили прогресс актера Логая.

«То, что говорят судьи – что именно Артур очень вырос за проект, поэтому эта победа абсолютно заслужена…Хотя мы как девочки в финале болели за девушку!», - призналась ведущая.

Она уточнила, что давно знакома со спортсменкой Ольгой Харлан, которая боролась за победу в паре с Дмитрием Дикусаром. По словам Осадчей, как ведущая «Світського життя» она давно следит за жизнью и карьерой спортсменки, поэтому для нее было интересно за нее болеть.

«Я держала за нее кулаки, но серебро – это тоже медаль», - подчеркнула ведущая.

Напомним, Юрий Горбунов и Осадчая "сбежали" на элитную вечеринку, оставив детей.

Как сообщала Politeka, Горбунов намекнул, что ждет от Осадчей еще одного ребенка.

Также Politeka писала, что Горбунов расцвел рядом с Осадчей в платье с разрезом до бедра.