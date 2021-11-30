Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая отправились вместе на элитную вечеринку, показав совместные фото и видео в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Юрий и Катя официально оформили отношения в 2017 году. После этого у пары появился сын Иван. А недавно Осадчая родила второго сына для Горбунова - Даниила. Но практически сразу Катя вернулась к работе и даже ездила в командировки. На днях Осадчая вернулась из ОАЭ, а Горбунов из Франции, после чего пара заблистала на финале "Танців з зірками". А теперь Катя показала, как проводит время с супругом снова, оставив несколько сторис в Инстаграм.

На новых кадрах Катя была в платье, а Юрий в пиджаке. Звезды улыбались, позируя для селфи.

"А сегодня снова работаем вместе", - написала Осадчая.

На втором сторис Юрий и Осадчая уже слушали музыку и танцевали, записав все в видео.

"Рампапам", - написала Катя под роликом.

"Песню, которую знают все, но не все видели исполнительницу", - написала под следующим сторис Катя, показав выступление артистки на сцене.

Как можно понять, Осадчая с Юрием ночью работали, а детей оставили дома.

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