Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая отправились вместе на элитную вечеринку, показав совместные фото и видео в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Юрий и Катя официально оформили отношения в 2017 году. После этого у пары появился сын Иван. А недавно Осадчая родила второго сына для Горбунова - Даниила. Но практически сразу Катя вернулась к работе и даже ездила в командировки. На днях Осадчая вернулась из ОАЭ, а Горбунов из Франции, после чего пара заблистала на финале "Танців з зірками". А теперь Катя показала, как проводит время с супругом снова, оставив несколько сторис в Инстаграм.
На новых кадрах Катя была в платье, а Юрий в пиджаке. Звезды улыбались, позируя для селфи.
"А сегодня снова работаем вместе", - написала Осадчая.
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На втором сторис Юрий и Осадчая уже слушали музыку и танцевали, записав все в видео.
"Рампапам", - написала Катя под роликом.
"Песню, которую знают все, но не все видели исполнительницу", - написала под следующим сторис Катя, показав выступление артистки на сцене.
Как можно понять, Осадчая с Юрием ночью работали, а детей оставили дома.
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