Владимир Остапчук, звезда шоу "Маска" и "Співають всі", рассказал о постройке дома и показал новые фотографии в социальной сети Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является ведущим шоу "Маска", "Співають всі" и многих других. Звезда также ведет страничку в ИнстаграМ, где делится с фанатами самым интересным.
На фото можно увидеть недостроенный дом,. а также Владимира с женой Кристиной.
"Созидать
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Наш домик пока идёт зимовать до первых солнечных лучей, а мы все больше времени проводим с дизайнерами, вникая в разные нюансы.
От отопления до выбора компаний, которые занимаются проводкой, мебелью, санитайзерами, бассейном и ещё Бог знает чем
Кстати, землю уже оформили, окна вставили, задули все щели (как будто я сам это делал - строители, конечно)
Уже сильно ждем, чтобы въехать в ДОМ, где тепло, уютно и звучит смех.
Созидать, это так круто", - написал Владимир.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Желаю как можно быстрее переехать в свое гнездышко", "Мы также недавно купили свой дом, это такое безумное чувство...".
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