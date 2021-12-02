Владимир Остапчук, звезда шоу "Маска" и "Співають всі", рассказал о постройке дома и показал новые фотографии в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является ведущим шоу "Маска", "Співають всі" и многих других. Звезда также ведет страничку в ИнстаграМ, где делится с фанатами самым интересным.

На фото можно увидеть недостроенный дом,. а также Владимира с женой Кристиной.

"Созидать

Наш домик пока идёт зимовать до первых солнечных лучей, а мы все больше времени проводим с дизайнерами, вникая в разные нюансы.

От отопления до выбора компаний, которые занимаются проводкой, мебелью, санитайзерами, бассейном и ещё Бог знает чем

Кстати, землю уже оформили, окна вставили, задули все щели (как будто я сам это делал - строители, конечно)

Уже сильно ждем, чтобы въехать в ДОМ, где тепло, уютно и звучит смех.

Созидать, это так круто", - написал Владимир.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Желаю как можно быстрее переехать в свое гнездышко", "Мы также недавно купили свой дом, это такое безумное чувство...".

Напомним, жена Остапчука, вляпавшегося в громкий скандал, обратилась к украинцам

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А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука призналась, какой урок вынесла после скандала с вечеринкой



