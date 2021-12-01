Известный телеведущий и шоумен Григорий Решетник удивил украинцев неожиданным талантом – оказывается, он отличный диктор.

Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий Григорий Решетник, который ведет рейтинговые программы "Україна має талант" и "Холостячка", порадовал поклонников в Instagram необычным видео. В ролике шоумен запечатлен в студии звукозаписи и демонстрирует свой дикторский талант.

Как видно, Григорий стоит с наушниками на голове и начитывает анонсы программ любимого телеканала. При этом, что интересно, он активно жестикулирует руками и еще успевает мило улыбаться. В подписи к публикации ведущий написал: "Любите ли вы @stbua как люблю его я".

Поклонники не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую публикацию Решетника, засыпая его комплиментами в комментариях: "И мы очень любим", "Очень", "Голос – огонь", "Ваш голос", "Профессионал", "Это у вас талант! Ваш голос, тембр, дикция – суперпрофи. Голос СТБ", "Чудесный голос", "Обожаю этот голос", "Как красиво", "Конечно любим, кроме вас и смотреть по Украине нечего больше", "Очень жду", "Боже, какая дикция", "Не представляю другого ведущего и другой голос за кадром".

Напомним, Ведущий "Холостячки" Решетник засветил роскошное авто и неожиданно разоткровенничался: "То, что вы так долго…".

Как сообщала Politeka, Ведущий "Холостячки" Решетник с младенцем на руках поставил украинцев в тупик: "Кристина уже и девочку успела родить?".

Также Politeka писала, что Жена ведущего "Холостячки" Решетника показала, как младший сын выглядел сразу после родов.