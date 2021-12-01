Оля Полякова и DZIDZIO (Михаил Хома), которые являются звездными детективами шоу «Маска», приготовили сюрприз для зрителей проекта.

Как передает Politeka.net, об этом сообщается на официальной странице шоу "Маска" в Инстаграм.

Оля Полякова и DZIDZIO записали саундтрек к новогодней комедии "Зірки за обміном", в которой сыграли главные роли. Песня «Щасливі люди» стала первой совместной композицией артистов.

Новую песню Оля Полякова и DZIDZIO исполнят на сцене шоу «Маска». Автором слов и музыки является Михаил Хома.

«Люди часто забывают, что они счастливы. А в нашей песне, как и в счастье, все самое главное – в простоте. Надеюсь, она будет напоминать всем, что они счастливые люди на земле», — рассказал DZIDZIO.

Зрители шоу «Маска» с нетерпением ждут выступления звездных детективов.

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