Популярный шеф-повар и ресторатор, судья кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво неожиданно заговорил об отношениях и личном опыте.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал пикантное фото в постели, из которой выглядывали две пары женских ног. Эктор решил рассказать, что его отталкивает, когда дело заходит о близости.

«Украинские девушки знают, чего хотят. Иногда они могут взять все в свои руки – и это меня отталкивает, если честно. Для меня очень важно быть охотником и самостоятельно добиваться девушку, а не когда она уже сразу на все готова, и сама инициирует. Знаете, как говорится, девушка должна «сдаться» мужчине, подыграть ему. Ведь процесс знакомства, флирт – это игра», - отметил Хименес-Браво.

По его словам, девушки убивают интригу и не дают поиграть в эту игру. Украинские девушки предлагали ему многое и были готовы на все.

«Мне важны очень чувства и связь между партнерами. Знать человека, пытаться ему угодить, найти все ключи к нему, найти общий ритм. Вот тогда происходит самая лучшая связь – когда вы и любите, и дружите, и хотите друг друга», - отметил он.

«Ценнее соединение душ, а не тел!», «Внуков пора нянчить, совет Деда Мороза», «Я думала, таких мужчин уже нет», «Эктора понесло», «Неужели ещё остались мужчины романтики?», - пишут люди.

Напомним, что Эктор Хименес-Браво дал советы перед новым годом: "Если бы я был президентом...".

Как сообщала Politeka, Хименеса-Браво жестко поставили на место: "Это не супы варить".

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