"А ви часто готуєте цей шедевр?"

Популярний шеф-кухар і головний суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво удосконалив рецепт українських сирників і поділився ним.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту "МастерШеф".

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ектор Хіменес-Браво представив новий вдосконалений рецепт українських сирників. Він вирішив додати в це блюдо Колумбійський акцент і зробити їх подачу з манго.

"А ви часто готуєте цей шедевр? Дуже смачні, ситні та неймовірні українські сирники", - прокоментував Ектор Хіменес-Браво.

"Мама оцінила", — додав суддя "МастерШеф".

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