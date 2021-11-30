Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як уберегти себе від зайвих калорій під час святкування нового року.

Шеф-кухар завоював величезну любов української аудиторії, з якою іноді ділиться життєвою позицією, передає Politeka.net. У новому пості Instagram ресторатор розповів, як не набрати зайві кілограми під час новорічної ночі і не тільки.

"Ви можете збалансовано харчуватися навіть при низькому доході, можна замінювати продукти на аналоги, але стежити за тим, що потрапляє у вашу тарілку", - написав Хіменес-Браво.

На думку шоумена, на Новий рік в українців будуть ломитися столи від "важкої" їжі з майонезом, і при цьому ніхто не буде звертати увагу на тарілку з овочами.

Ектор Хіменес-Браво порадив лише один салат заправити майонезом, а решту - маслом, бальзаміком або лимонним соком.

Замість тарталеток з сиром і майонезом - хумус з овочами, крем-сир із зеленню, спрінгролли, нарізка сиру і м'яса.

А страви не смажити, а запікати будь-яким способом.

"Якби я був президентом, я б боровся з нездоровим харчуванням, боровся за ваше здоров'я і бажання займатися спортом. Це теж невід'ємна частина нас і він створює якість життя", - поділився суддя "Майстер Шеф".

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво заспівав з Мартинівською хіт Ротару і звернувся до українців

А ще Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво влаштував своїй головній жінці красиву прогулянку Хрещатиком

Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів про проблеми в Україні, порівнявши умови з Канадою