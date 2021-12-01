Переможниця 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан показала кадри стихійного лиха в турецькому місті Стамбул.

Як пише Politeka.net, відома українська модель Анна Богдан, яка стала переможницею 11 сезону шоу "Холостяк" та після закінчення реаліті продовжує зустрічатися із бізнесменом Михайлом Заливако, показала у своєму Instagram кадри стихії, яка застала їх під час подорожі до турецького міста Стамбул.

"Бачили, який ураган вчора був у Стамбулі?", - запитала Богдан та показала, як від вітру падає будівля.

Як бачимо, ураган був настільки сильний, що в місті зривало дахи на будинках, падали будівлі, літали шматки металу, які могли травмувати людей.

"Тому наш рейс затримали… Ми думали, що вже не вилетимо", - розповіла обраниця Заливако.

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