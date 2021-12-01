Известная блогерша, жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова неожиданно заговорила про второго ребенка, сделав признание.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Репяхова решила ответить на вопросы подписчиков. Девушка часто общается с поклонниками, чтобы поднять активность на своей странице в соцсетях. Отвечая на вопросы 27-летняя Репяхова затронула тему второй беременности.
«Хотите второго ребенка?», - спросили у девушки поклонники.
«Очень хочу девочку и она обязательно будет», - отметила Репяхова.
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Как известно, Екатерина Репяхова совсем недавно родила артисту сына Михаила. Мальчику еще нет и года, но, судя по всему, девушка получает большое удовольствие от материнства. В социальных сетях Репяхова регулярно делится с поклонниками фотографиями и видео с сыном.
Также блогерша рассказала поклонникам, что беременность была для нее самым приятным этапом в жизни.
«Ожидание. Подготовка. Роды. Роддом», - подписала архивное фото звезда соцсетей.
Напомним, что Екатерина Репяхова хвастнула преображением: кадры без макияжа.
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