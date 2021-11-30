Катерина Репяхова - 27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павлика, у якої конфлікт з колишньою дружиною артиста Ларисою Созаєвою, здивувала новою заявою.

Катерина Репяхова активно веде свою сторінку в Instagram. Зараз на дівчину підписані понад 160 тисяч користувачів. Дружина Віктора Павлика періодично робить рекламу на своїй сторінці. І ось після чергового такого разу, її роботодавців атакували боти. Катерина Репяхова вирішила звернутися в кіберполіцію, і поділилася новими подробицями, передає Politeka.net.

"Всі ці дні, як у тумані... я усвідомила, що вперше в житті зіткнулася з такою ненавистю у своєму житті", - поскаржилася Молода дружина Віктора Павлика.

Катерина Репяхова розповіла, що саме екс-дружина Віктора Павлика Лариса Созаєва допомогла дізнатися, хто наслав ботів.

"Розумію, що всім цікаві подробиці з приводу ботів. Але я розумію, що Ларисі не сподобається, якщо я почну розповідати всі подробиці. Саме Лариса посприяла і допомогла нам дізнатися, хто ця людина, за що я їй вдячна. Тому я не буду розповідати подробиці, якщо це все дійсно закінчиться. Якщо це все буде продовжуватися, тоді я все вам розповім", - сказала дівчина.

Разом з тим, Катерина Репяхова не передумала звертатися в кіберполіцію.

«Але, кіберполіція все одно залишається, само собою. Заява вже готова. Сьогодні ми з Віктором Франковичем туди їдемо», - додала вона.

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