Катерина Репяхова, дружина співака Віктора Павліка і за сумісництвом його концертний директор, судиться з попередньою "другою половинкою" свого благовірного.

Скандали в житті 55-річного Павліка ніяк не вщухають. Як відомо, артист закрутив роман з Реп'яховою, ще будучи одруженим з Ларисою Созаєвою. Зараз співак вже рік як знову одружився, і 27-річна Репяхова народила йому влітку сина Мішу.

Днями стало відомо, що Репяхова вирішила подати до суду на екс-дружину Павліка Созаєву через регулярні образи. Катерина звинувачує Ларису у шкідництві своєї блогерської діяльності.

У "війні" беруть активну участь глядачі, користувачі Мережі, - обидві жінки постійно виносять сміття з хати. Так, Репяхова отримала нове одкровення про своє життя від однієї з користувачок. Зокрема, їй натякнули про нібито "пригоди" Павліка з іншими жінками.

"У статусі офіційної дружини ви силу відчули і вирішили себе обілити і Лору добити? А знаєте чому? Так як совість, мабуть, ще не зовсім втратили і мучить вас всередині все те, що ви наробили, і з цим жити тепер назавжди. Ось ці оди і арії, які вам тут пишуть ваші подруги по рекламі, це прекрасно, але народ не дурний, народ не обдурити. Всі дорослі і адекватні люди у Лариси сидять і пишуть правду різну. І, до речі, ви не уявляєте, скільки нового розкрито вже у Вашому житті з вашим чоловіком, так як жінки пишуть різні, які мали "честь" з ним перетинатися наживо вже при Вашому з ним сімейному житті, ось такий розклад, Катя".

Репяхова тільки посміялася з цього меседжу: "Багато нового розкрито про наше сімейне життя😅".

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