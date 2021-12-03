Поп-идол миллионов, американская певица Бритни Спирс после избавления от опекунства родителей, наслаждается жизнью. Новые кадры этому доказательство.

Так, Бритни Спирс 2 декабря исполняется 40 лет. Звезда решила разделить этот праздник с возлюбленным, Сэмом Асгари, с которым встречается уже пять лет. Пара отправилась в путешествие на частном самолете. Певица поделилилась соответствующими кадрами, сделанными на борту, в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Свободная и счастливая Бритни позировала в джинсовых мини-шортиках, белой рубашке и кислотно-розовых сапожках в стиле "сейлор мун".

К слову, Сэм Асгари поздравил ее, назвав женой. Правда, свадьбы пока еще не было. В комметариях бойфренд Бритни оправдывается, что называет ее так с первого дня отношений.

На кадрах певица обнимается и целуется с любимым.

"О, большая радость сегодня!!! Я и мой жених так рады отъезду... Как вы можете видеть, я вешу не 800 фунтов, как у папы на фотографиях 😂📷… Я занималась спортом, и это настоящая картинка, как бы то ни было 🤷🏼‍♀️💅🏼 !!!! Слава богу за возможность выехать из страны!!!! Я счастлива!!!!", - говорится в подписи.

Поклонники бурно обсуждают увиденное:

"Девочка! Ты качаешь этими сапожками. Повеселись!"

"С Днем Рождения❤️🌹 Ей 40!"

"Куда бы вы ни отправились, просто переезжайте туда и живите долго и счастливо! С Днем Рождения, я люблю тебя ❤️"

"Бритни, тебя ограбили на 13 лет жизни, так что тебе может быть 27. Так что счастливого 27-летия! Мы любим тебя!!!"

"Брит, неважно, какого ты размера. В любом случае, ты великолепный человек, и мы любим тебя 🌞✨"

Напомним, последние 13 лет опекуном Бритни Спирс был ее отец Джейми Спирс. В результате длительных и сложных судебных процессов, певице удалось избавиться от опекунства родителей. Звезда заявила, что близкие над ней издевались.

Напомним, Бритни Спирс попала в конфуз, выходя из ванной: "Папарацци сфотографировал, как я..."

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