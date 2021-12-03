Известный украинский певец Виктор Павлик, который уже более 35 лет поет на сцене, рассказал поклонникам о своем предстоящем концерте в Киеве.

Как пишет Politeka.net, 55-летний украинский певец Виктор Павлик, который шесть лет назад отметил профессиональный юбилей – 30 лет на сцене, рассказал поклонникам о своем сольном концерте в Киеве.

В своем Instagram Виктор Павлик опубликовал видеоролик, в котором приглашает всех желающих посетить его концерт.

"Уже 5 декабря, Докер Паб что на Оболони (Богатырская, 25). 19:00

Pavlik OverDrive", - написал певец.

Так, Виктор Павлик записал видео, сидя за рулем своего элитного автомобиля.

"Всем привет! 5 декабря, Докер Паб, что на Оболони на улице Богатырская. Pavlik OverDrive с сольной программой. Попоем старых-добрых известных песен и совсем новых. Зажжем вместе! Докер Паб, 5 декабря. Приходите, не пожалеете", - сказал Павлик.

Поклонники обрадовались заявлению певца: "Это супер 🔥🔥🔥!", "Хорошего саунда🙌", " Клас🔥", "Еееее🔥🔥🔥🔥".

Ранее Politeka писала, что молодая жена Павлика внезапно заговорила о втором ребенке: "Она обязательно...".

Напомним, что Павлик с молодой женой показали сына после визита к врачу: "Миша уже...".

A еще Politeka сообщала, что Виктор Павлик неожиданно высказался о скандале между бывшей и нынешней женами: "Павла не вернуть все-равно".