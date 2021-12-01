Відома блогерка, дружина 55-річного українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова несподівано заговорила про другу дитину, зробивши зізнання.
Як пише Politeka.net, в Instagram Репяхова вирішила відповісти на питання підписників. Дівчина часто спілкується з шанувальниками, щоб підняти активність на своїй сторінці в соцмережах. Відповідаючи на питання 27-річна Репяхова зачепила тему другої вагітності.
"Хочете другу дитину?",- запитали у дівчини шанувальники.
"Дуже хочу дівчинку і вона обов'язково буде", - зазначила Репяхова.
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Як відомо, Катерина Репяхова зовсім недавно народила артисту сина Михайла. Хлопчикові ще немає і року, але, судячи з усього, дівчина отримує велике задоволення від материнства. У соціальних мережах Репяхова регулярно ділиться з шанувальниками фотографіями і відео з сином.
Також блогерка розповіла шанувальникам, що вагітність була для неї найприємнішим етапом у житті.
"Очікування. Підготовка. Пологи. Пологовий будинок", - підписала архівне фото зірка соцмереж.
Нагадаємо, що Катерина Репяхова похвалилася перетворенням: кадри без макіяжу.
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