Известная певица Тина Кароль рассказала о долгожданном концерте, пообещав приготовить что-то особенное, о чем ей хочется рассказать поклонникам.

Как пишет Politeka.net, певица обратилась к своим фанатам в серии новых Сториз.

В последнее время артистка часто радует своих поклонников новыми песнями и клипами. А вот концерты в период постоянного карантина стали куда более редкими. Однако, Кароль готовится наверстать упущенное уже в январе. Певица признается, что этот концерт она ждет уже давно.

«Всех с нетерпением жду на концерты в январе. Это будет что-то особенное! Эта встреча долгожданная наша будет незабываемой. Столько эмоций накопилось!», - призналась Кароль.

Она добавила, что хочет не только поделиться со зрителями своими текстами, но и разделить их переживания.

«Столько хочется спеть вам! Так хочется разделить с вами ваши истории, переживания, и снять как рукой. Так что вот этот сеанс всеобщей любви гарантирую вам», - подытожила Кароль в своем обращении.

Напомним, обескураживающие кадры с 19-летней Кароль всплыли в Сети.

Как сообщала Politeka, Кароль «построила» всех на съемочной площадке, появилось любопытное видео.

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