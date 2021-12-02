Известная певица Тина Кароль рассказала о долгожданном концерте, пообещав приготовить что-то особенное, о чем ей хочется рассказать поклонникам.
Как пишет Politeka.net, певица обратилась к своим фанатам в серии новых Сториз.
В последнее время артистка часто радует своих поклонников новыми песнями и клипами. А вот концерты в период постоянного карантина стали куда более редкими. Однако, Кароль готовится наверстать упущенное уже в январе. Певица признается, что этот концерт она ждет уже давно.
«Всех с нетерпением жду на концерты в январе. Это будет что-то особенное! Эта встреча долгожданная наша будет незабываемой. Столько эмоций накопилось!», - призналась Кароль.
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Она добавила, что хочет не только поделиться со зрителями своими текстами, но и разделить их переживания.
«Столько хочется спеть вам! Так хочется разделить с вами ваши истории, переживания, и снять как рукой. Так что вот этот сеанс всеобщей любви гарантирую вам», - подытожила Кароль в своем обращении.
Напомним, обескураживающие кадры с 19-летней Кароль всплыли в Сети.
Как сообщала Politeka, Кароль «построила» всех на съемочной площадке, появилось любопытное видео.
Также Politeka писала, что Тина Кароль засветила морщинки на своем идеальном лице.