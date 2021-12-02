Известная украинская певица, подопечная Потапа, ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Мишель Андраде покрасовалась в вещах от известного бренда.

Популярная артистка представляет на себе одежду различных брендов, передает Politeka.net. Звезда занимается этим, помимо того, что исполняет хиты, а также ведет передачу.

В новом Инстаграм-посте певица появилась в вещах капсульной коллекции от H&M. На кадрах красотка демонстрировала на себе новые модели для журнала Vogue, веселясь под музыку.

"За последние полгода я побывала во множестве европейских стран, где осознанность в моде – часть культуры. Это тот подход, о котором нам всем пора задуматься, чтобы сберечь нашу планету💛", - написала Мишель Андраде.

За 40 минут публикация собрала почти 3000 просмотров и много комментариев.

"Такая кайфовая🔥", "Красотка😍🔥", "Умничка! Всего наилучшего тебе!", "Я красивее всех твоих подруг ☺️☺️😏😏😘😍😈", - написали пользователи Сети.

Отметим, Мишель Андраде в рамках программы "Орел и Решка" побывала в разных странах. Артистка пришлась зрителям по душе, поэтому она не остановилась на съемках лишь одного сезона.

Примечательно, что в одной из поездок звезда сломала руку, из-за чего она не могла сделать себе нормальную прическу и ходила в панаме.

Напомним, Андраде удивила неизвестными подробностями о личной жизни и съемках в "Орел и Решка"

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