Главная героиня первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина показала своего обаятельного партнера по съемкам, который не смог сдержать теплых чувств к актрисе.
Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новыми кадрами с работы в своих Сториз.
С утра Мишина приехала на съемки. Судя по ролям и костюмам, она играет в некоем проекте, основанном на сказке «Удивительный волшебник из страны Оз».
Актриса исполняет роль Элли, у которой есть своя собачка Тотошка. Вначале Мишина показывает именно ее.
«Чтоб вы знали, это моя новая партнерша по площадке. Специально мне ее купили в кадр, представляете!», - восклицает актриса, тиская собаку.
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Затем Мишина показала еще одного своего напарника, одетого в мохнатую шубу и парик с длинными волосами.
«Хочу вас познакомить с моим партнером. Он играет злую Бастинду, а я -добрую Элли. Вот так», - произносит Мишина.
«И вместе мы пара», - тут же добавляет ее напарник и приобнимает Мишину, после чего актриса начинает хохотать.
Отметим, что не так давно Мишина призналась, что не собирается возвращаться к победителю «Холостячки» Александру Эллерту. Актриса подчеркнула, что их расставание было окончательным.
Напомним, Ксения Мишина покуражилась с известным ведущим.
Как сообщала Politeka, Мишина удивила словами об окончательном расставании с Эллертом.
Также Politeka писала, что Мишина после расставания с Эллертом засветилась возле роскошного авто.