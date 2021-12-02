Главная героиня первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина показала своего обаятельного партнера по съемкам, который не смог сдержать теплых чувств к актрисе.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новыми кадрами с работы в своих Сториз.

С утра Мишина приехала на съемки. Судя по ролям и костюмам, она играет в некоем проекте, основанном на сказке «Удивительный волшебник из страны Оз».

Актриса исполняет роль Элли, у которой есть своя собачка Тотошка. Вначале Мишина показывает именно ее.

«Чтоб вы знали, это моя новая партнерша по площадке. Специально мне ее купили в кадр, представляете!», - восклицает актриса, тиская собаку.

Затем Мишина показала еще одного своего напарника, одетого в мохнатую шубу и парик с длинными волосами.

«Хочу вас познакомить с моим партнером. Он играет злую Бастинду, а я -добрую Элли. Вот так», - произносит Мишина.

«И вместе мы пара», - тут же добавляет ее напарник и приобнимает Мишину, после чего актриса начинает хохотать.

Отметим, что не так давно Мишина призналась, что не собирается возвращаться к победителю «Холостячки» Александру Эллерту. Актриса подчеркнула, что их расставание было окончательным.

Напомним, Ксения Мишина покуражилась с известным ведущим.

Как сообщала Politeka, Мишина удивила словами об окончательном расставании с Эллертом.

Также Politeka писала, что Мишина после расставания с Эллертом засветилась возле роскошного авто.