Ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник показал новое фото из Туниса, рассказав о финале проекта, где Злата Огневич выберет себе избранника.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник является популярным отечественным телеведущим. Звезда сейчас снимается в шоу "Холостячка", где скоро ожидается финал. Перед финалом Григорий опубликовал фото в Инстаграм и заинтриговал подробностями будущего выпуска.

На фото Решетник был в пиджаке, рубашке и с бабочкой. Звезда стоял у больших дверей и улыбался. Как можно понять, снимок был сделанным в Тунисе.

"Уже завтра долгожданный финал проекта «Холостячка»

Жаркая Африка и взрывные страсти!", - написал Решетник.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ну Гриша, костюм огонь", "Очень", "Гриша , Вы красавчик. Жду с нетерпением) Особенно пост-шоу, оно же будет через неделю?)", "По глазам Златы и так все понятно, счастья всем".

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