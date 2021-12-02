Бывшая жена экс-солиста "Время и стекло", Алексея Завгороднего (Позитива), и подруга певицы Насти Каменских, объявила о своей новой коллекции.
Дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя официально рассталась с мужем в этом году, сообщает Politeka.net. Пара была вместе 15 лет, но не смогла уберечь брак.
В интервью дизайнер призналась, что одной из причин разрыва стала излишняя увлеченность бывшего супруга работой, а она уже хотела детей.
После расставания девушка продолжила работу над новыми коллекциями, тоже посвящая время работе. В частности, в новом Инстаграм-посте Анна Андрийчук рассказала о выпуске новой коллекции шуб. Звезда продемонстрировала модель на себе, при этом она также была в боди и сетчатых колготках.
"Открывай свою #PASSION сторону... Эко-шубы из новой коллекции созданы, чтобы вдохновлять и разжигать огонь внутри тебя!", - написала экс-жена Позитива.
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Публикации на странице Анны Андрийчук и бренда собрали тысячи лайков и много комментариев.
"Ну как же это красиво ❤️😍", - написала Каменских.
"Детка ты 🔥🔥🔥", "Та лаааааадно! Ого 💣💣💣💣💣💣💣", "Шикарная!!! 🔥🔥🔥", "Дикая львица 🔥", "Просто супер!!! Красотка!!!😍😍😍💥💥💥🔥🔥🔥", "Вау , Анна,какая лиса ,огонь ❤️", - прокомментировали остальные.
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