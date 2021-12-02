Путешественник Дмитрий Комаров, который ведет программу "Мир наизнанку", порадовал украинцев новыми кадрами из Эквадора.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров является популярным отечественным путешественником. Звезда снимается в шоу "Мир наизнанку", в рамках которого показывает самое интересное из разных стран. В этот раз на страничке 1+1 в Инстаграм показали, как Дмитрий Путешествовал в Эквадор.

На фото Комаров был в теплой одежде и стоял рядом с детьми.

"В эту субботу в 18:30 новый выпуск «Мира наизнанку» об Эквадоре, в котором Дмитрий Комаров побывает на эквадорском родео и увидит самые необычные прыжки в Андах на высоте 4000 метров.

Команда проекта покидает джунгли и отправляется в Анды, чтобы узнать, как живут местные ковбои Чаграс.

«Одичавший на свободном выпасе бык может снести человека вместе с конем. Поэтому чаграс должен работать очень слаженно. Им нужно быть первоклассными наездниками и прекрасно понимать повадки животных», - рассказал Дмитрий Комаров", - написано было под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Ждем", "Круто".

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