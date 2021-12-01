Что еще надо для счастья?

Автор и ведущий трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров вместе со своей супругой, моделью Александрой Кучеренко, рассказал о своем будущем гнездышке.

38-летний путешественник вместе с 24-летней супругой стали гостями "Світського життя", передает Politeka.net.

Дмитрий Комаров признался, что после всех путешествий заземлиться решил в Украине, и даже купил земельный участок в Карпатах, где будет строить дом.

«Мы заземляется в Карпатах в частности, потому что там энергия, она идет и ты ее чувствуешь. От Черногорского хребта, от Говерлы, от общения с гуцулами, от всей этой атмосферы. Я очень люблю горы», - признался телеведущий.

Дмитрий Комаров добавил, что основное для него в карпаском доме - панорамное окно и вид на черногоских хребет.

Такжде телеведущий добавил, что готовит для супруги в подарок на день рождения путешествие-сюрприз. Она не знает, куда они полетят.

Пользователи Сети засыпали Дмитрия Комарова с женой комплиментами.

«Шикарный парень! Образован и порядочный человек. Удачи, счастья», «Самая красивая Мисс досталась Димочке», «Дом в Карпатах, что ещё надо для счастья? Комаров будет чётким дедом, такая интересная жизнь, столько историй может рассказать, заслушаешься», «Красивая пара», - пишут в комментариях.

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