Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней второго сезона шоу «Холостячка», ошарашила украинцев своим поведением в финале проекта, вызвав волну возмущения.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм телеканала СТБ опубликовали анонс финального выпуска шоу, в котором Злата Огневич должна сделать свой выбор. На кадрах артистка целовалась с одним из участников проекта.

«Кто же станет избранником Златы? Не пропустите грандиозный финал романтического реалити страны «Холостячка», - отметили в анонсе.

В комментариях под постом возмущенные зрители оставили массу отзывов и даже сравнили певицу с первой холостячкой Ксенией Мишиной.

«Для кого это шоу?», «Ой все ясно», «Да уж, скромница Злата не та уже», «Вообще не интересно смотреть, как ушел Макс», «Я конечно за Диму, но победит Андрей», «Как Злата изголодалась», «Да, с кем только она не целовалась, Мишина себя вела скромнее», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Злата Огневич неожиданно обратилась к Тарапате, которого выгнала из шоу: "Ты все знаешь...".

А еще Politeka сообщала, что экс-ухажеров Златы Огневич заподозрили в романтических отношениях.

Также Politeka писала, что Огневич перед финалом «Холостячки» изменилась до неузнаваемости: "Легко ли спать теперь?".