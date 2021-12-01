"Головна героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич звернулася в соцмережі до учасника Максима Тарапата після того, як вигнала його.

Як повідомляє Politeka.net, учасник шоу "Холостячка" Максим Тарапата, який в минулому ефірі покинув проект, у своєму Instagram опублікував пост, де подякував Златі Огневич. У коментарях до публікації головна героїня відповіла вибулому учаснику, а також свій коментар залишив ведучий програми Григорій Решетник.

У своєму пості Максим подякував Злату за кожну хвилину разом і натякнув, що багато чого їй хоче сказати їй щось важливе, але пізніше. "Сьогодні в нашій історії на проекті була поставлена крапка. Мені є що ще сказати, але це буде трохи пізніше", - написав Тарапата.

У коментарях до публікації Огневич відповіла колишньому претенденту на її серце: "Максим. Ти - неймовірний, я тобі вдячна за кожну мить на проекті. Ти все знаєш...".

Відхід Макса з "Холостячки", очевидно, сильно засмутив і ведучого шоу Григорія Решетника. У коментарях до прощального посту хлопця він написав: "Макс, ну чому... ти крутий!".

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