Звездные детективы шоу «Маска», украинские артисты Оля Полякова и Олег Винник неожиданно решили объединиться, вызвав бурную реакцию в сети.

Как пишет Politeka.net об этом сообщили на официальной странице шоу "Маска" в Instagram, и показали интересные кадры.

"Воу" специально для грандиозного шоу "новогодняя МАСКА" Звездные детективы Оля Полякова @polyakovamusic и Олег Винник @olegg.vynnyk объединятся и представят зажигательную дуэтную композицию «Длинноногое счастье», - говорится в сообщении.

Отметим, пользователи сети были поражены таким анонсом.

"Это нереально красиво», "это фантастично", "Где ОЛЕГ - там и сказка..." - отреагировали зрители шоу.

Добавим, ранее сообщалось, что в новогоднем выпуске шоу «Маска» Оля Полякова также исполнит песню вместе с Дзидзьо. Композиция стала саундтреком к новому фильму. В котором они исполнили главные роли.

Напомним, Винник насмешил поведением на шоу "Маска", появилось видео: "когда целовался..."

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