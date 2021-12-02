Виступ загадкового персонажа скандалу на шоу "Маска" викликало шквал обговорень і дискусій в мережі, детективи теж в замішанні.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі шоу "Маска" опублікували відео виступу загадкового персонажа скандалу. Судячи з обговорення зіркових детективів, вони зовсім не наблизилися до розгадки маски, а вона своєю чергою стає ще більш загадковою для всіх (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

І поки Полякова, Каменських і Данилко бурхливо обговорювали персонажа, їх колега Дзідзьо переконував усіх у своїй версії, в якій упевнений на всі сто, що це співачка Слава Камінська.

А ось в коментарях до відео глядачі почали обговорювати один одного, серед яких фігурує телеведуча Катя Осадча.

"Олена Кравець або Слава Камінська", "Скандал", коли говорить, схожий голос на Мейхер, коли співає на Славу Камінську, хоча Надя теж добре співає", "По голосу схоже на Камінську, але не 100%", "Та Боже мій! Це Осадча! Постійно задає Андрію питання про сім'ю і дітей! "Роздягає"! Вона висока і у неї капелюх! Як він ще не зрозумів?!", "Я думаю це Олена Кравець", "Я думаю, що це Катя Осадча", - діляться своїми версіями глядачі в коментарях до відео.

Нагадаємо, Полякова осоромилася дивними рухами тіла перед Винником: "Соромно за неї".

Як повідомляла Politeka, Учасник шоу "Маска" порушив правила, розлютивши Полякову і Дзідзьо: "Нехай вилітає...".

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