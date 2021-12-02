Виступ загадкового персонажа скандалу на шоу "Маска" викликало шквал обговорень і дискусій в мережі, детективи теж в замішанні.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі шоу "Маска" опублікували відео виступу загадкового персонажа скандалу. Судячи з обговорення зіркових детективів, вони зовсім не наблизилися до розгадки маски, а вона своєю чергою стає ще більш загадковою для всіх (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

І поки Полякова, Каменських і Данилко бурхливо обговорювали персонажа, їх колега Дзідзьо переконував усіх у своїй версії, в якій упевнений на всі сто, що це співачка Слава Камінська.

Олег Винник

А ось в коментарях до відео глядачі почали обговорювати один одного, серед яких фігурує телеведуча Катя Осадча.

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"Олена Кравець або Слава Камінська", "Скандал", коли говорить, схожий голос на Мейхер, коли співає на Славу Камінську, хоча Надя теж добре співає", "По голосу схоже на Камінську, але не 100%", "Та Боже мій! Це Осадча! Постійно задає Андрію питання про сім'ю і дітей! "Роздягає"! Вона висока і у неї капелюх! Як він ще не зрозумів?!", "Я думаю це Олена Кравець", "Я думаю, що це Катя Осадча", - діляться своїми версіями глядачі в коментарях до відео.

Скандал, "Маска"

Нагадаємо, Полякова осоромилася дивними рухами тіла перед Винником: "Соромно за неї".

Як повідомляла Politeka, Учасник шоу "Маска" порушив правила, розлютивши Полякову і Дзідзьо: "Нехай вилітає...".

Також Politeka писала, що Норка на шоу "Маска" поставила Данилко в незручне становище: "Андрійко мене поцілує!".