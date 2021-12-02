Український співак Олег Винник, який став одним з п'яти зіркових детективів шоу "Маска", насмішив глядачів проекту своєю поведінкою.
Як пише Politeka.net, добірка цікавих фрагментів за участю артиста показали на офіційній сторінці шоу "Маска" в Instagram. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)
Як відомо, учасників шоу Олег Винник розгадує спільно з колегами - Олею Поляковою, Андрієм Данилком, Дзідзьо і Настею Каменських.
У другому сезоні "Маски" фавориткою Винника стала Горила. Арстит навіть цілувався з нею. Однак інших детективів після це виявилися весбма несподіваними.
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"Я не принюхувався, коли цілувався...", - відповів їм Олег Винник.
"Чекала це відео, спасибі ❤ Олег – найкращий»," найкращий«, " неперевершений!", "Чому мені смішно«,» обожнюю«,» спасибі за підняття настрою«,» Красунчик❤Відео з Олегом завжди викликають посмішку", - пишуть в коментарях.
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